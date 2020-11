Frauenberatungsstelle in Düsseldorf : Mehr Anfragen wegen häuslicher Gewalt

Düsseldorf Die Frauenberatungsstelle in Düsseldorf berichtet von einer anderen Entwicklung entgegen der polizeilichen Zahlen für NRW. Ein Film soll Betroffene für Hilfsangebote sensibilisieren.

Seit 1981 ist der 25. November der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Nur ein Grund für die Frauenberatungsstelle Düsseldorf, das Thema wieder in die Öffentlichkeit zu holen. Denn die Zahlen sind weiter hoch – mehr als 115.000 Frauen wurden laut Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr Opfer partnerschaftlicher Gewalt. Jeden dritten Tag stirbt demnach in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners. Die Dunkelziffern dürften noch weitaus höher liegen. Lediglich in Nordrhein-Westfalen sollen die polizeilichen Zahlen zu häuslicher Gewalt entgegen anderer Bundesländer rückläufig sein.