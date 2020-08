Farid-Bang-Video in Düsseldorf : Auch Frauenberatungsstelle übt Kritik an Geisel

Auch Frauenberatungsstelle übt Kritik an Geisel

Farid-Bang-Video in Düsseldorf

Das Video mit dem umstrittenen Rapper sorgt seit Tagen für Diskussionen in Düsseldorf. Foto: Screenshot: Youtube/Landeshauptstadt Düsseldorf

Düsseldorf Obwohl das Video mit dem umstrittenen Rapper Farid Bang mittlerweile gelöscht ist, greift jetzt auch die Frauenberatungsstelle Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel an.

Tagelang hatte sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel heftige Kritik anhören müssen, weil er den umstrittenen Rapper Farid Bang gebeten hatte, in einem Video für die Einhaltung der Corona-Regeln in der Landeshauptstadt zu werben. Das Video ist mittlerweile nicht mehr auf der Homepage der Stadt zu finden, trotzdem meldet sich jetzt auch die Frauenberatungsstelle Düsseldorf zu Wort und greift Geisel an.