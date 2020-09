Kostenpflichtiger Inhalt: Anteil bei knapp über einem Prozent : Frauen können Feuerwehr – theoretisch auch in Düsseldorf

Bei der Düsseldorfer Berufsfeuerwehr sind Frauen immer noch die große Ausnahme. Foto: VdF

Düsseldorf 1,2 Prozent - so gering ist der Frauenanteil bei der Berufsfeuerwehr in Düsseldorf. Die Frauen scheitern häufig an alten Rollenmustern und müssen sich die Anerkennung ihrer Kollegen erarbeiten.