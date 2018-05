Düsseldorf: Frauen gründen erstmals häufiger als Männer

Düsseldorf Fast 500 Gründerinnen ließen sich im Jahr 2017 von der IHK intensiv beraten.

2017 nahmen erstmals mehr Frauen als Männer in der Landeshauptstadt die Gründungsberatung der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) in Anspruch. Von 921 Beratungen insgesamt nutzten dieses Angebot 491 Frauen und 430 Männer, wie die Kammer gestern mitteilte. Damit knackten gründungsinteressierte Frauen erstmals die 50-Prozent-Hürde. Im Jahr 2016 lag die Quote noch knapp unter 42 Prozent. "Das freut uns sehr", sagt Nikolaus Paffenholz, Leiter der Abteilung Recht und Steuern der IHK Düsseldorf. "Frauen sind in der Regel sehr gut vorbereitet, hervorragend qualifiziert und erfahren".

Gründe für die Zunahme der Existenzgründerinnen sieht die Handelskammer in ihrem breiten Angebot, das von der individuellen Beratung von Frauen für Frauen über die Teilnahme an Gründerinnenmessen ("Frauen gründen anders"), dem Frauenwirtschaftsforum bis zur Verleihung des Unternehmerinnenbriefs Nordrhein-Westfalen reiche.

Ferner seien Frauen sehr effiziente und kommunikative Netzwerkerinnen, so dass Frauen-Business-Networks zunehmend an Bedeutung gewännen. "Das wird sich auch wieder beim nationalen Aktionstag 'Unternehmensnachfolge ist weiblich' am 21. Juni zeigen, an dem die IHK Düsseldorf eine Telefonhotline anbieten wird. Wir wollen damit gezielt Gründerinnen und Unternehmerinnen ansprechen, damit diese weiter von dem exzellenten Gründungsklima in unserer Region profitieren können", sagt Paffenholz abschließend.