Düsseldorf: Frau tötet Ehemann mit einem Brotmesser

Düsseldorf Die 59-Jährige ruft selbst die Polizei und lässt sich festnehmen. Das Motiv ist unklar, die Frau schweigt.

Auch nach der polizeilichen Vernehmung am gestrigen Nachmittag sind die Hintergründe eines Tötungsdelikts in Niederkassel am Sonntagabend noch völlig unklar. Eine 59 Jahre alte Frau hatte ihren acht Jahre älteren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung im vierten Stock eines Hochhauses an der Lütticher Straße mit einem Messer so schwer verletzt, dass dieser später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. "Die Frau will bislang nicht mit uns reden", sagt Polizeisprecherin Anja Kynast. Die Verdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Anklage lautet auf Totschlag.