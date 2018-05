Düsseldorf: Frau Schentek verwaltet "Heilige Familie"

Düsseldorf Verwaltungsleiter sollen leitende Pfarrer einer Gemeinde entlasten. In der Gemeinde "Heilige Familie" kümmert sich eine gelernte Versicherungsfachwirtin seit gut einem Jahr um Verwaltung, Personal und die Kitas.

Im August 2015 startete das Erzbistum Köln daraufhin ein Pilotprojekt. In 18 Gemeinden wurden Pfarr-Verwaltungsleiter eingestellt, welche die leitenden Pfarrer angesichts steigender Zahlen an Gemeindefusionen und sinkenden Anwärtern aufs Priesteramt entlasten sollen. In der Gemeinde "Heilige Familie" hat diese Position Birgit Schentek im Dezember 2016 übernommen. Nachdem sie schon ein Jahr lang für die Gemeinde Velbert-Neviges zuständig war, wollte die gebürtige Düsseldorferin näher an ihrem Zuhause arbeiten - sowohl für Wasserfuhr als auch für Schentek stellte sich die Versetzung zur "Heiligen Familie" als Glücksfall heraus. "Meine Aufgabe ist es, zu professionalisieren, wo es noch nicht der Fall ist. Aber in dem Fall waren die Strukturen bei meinem Antritt schon sehr gut hier", sagt Schentek.