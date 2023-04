Menschen aus Düsseldorf Frau Fasbender und die blühende Baumscheibe

Eigentlich ist sie täglich unten an der Baumscheibe, auch wenn das mit dem Einpflanzen altersbedingt mittlerweile etwas schwierig ist, dann hilft aber immer die Tochter. Aber draußen an der Straße ist Frau Fasbender trotzdem stets gerne, dann bleiben Passanten stehen und loben ihr Beet. Das freut Frau Fasbender natürlich, denn sie ist sehr kommunikativ und kommt gerne mit Menschen ins Gespräch. Und wenn dann genug gequatscht wurde und ihre Tochter vorbeischaut, sagt die nun 89-Jährige gerne: „Ach, ich bin heute wieder zu nix gekommen.“ Das meint Frau Fasbender natürlich alles nicht so ernst, aber sie hat nun mal viel Humor, manchmal auch schwarzen: „Das mit dem Verkehrslärm hier an der Krefelder Straße höre ich kaum noch, ich bin nämlich ein bisschen taub. Aber das hat in diesem Fall ja seine guten Seiten.“