Schule in Düsseldorf : Zwei neue Bäume für die deutsch-französische Freundschaft

Mit einer symbolischen Geste besiegelten die Französische Schule und die benachbarte Heinrich-Heine-Gesamtschule ihre Verbundenheit.

Für die einen ist es ein Geschenk an die Umwelt, für die anderen ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft. Am gestrigen Dienstag wurden im Beisein von Schülern der Heinrich-Heine-Gesamtschule und des benachbarten Lycée français eine Eiche und ein Ahornbaum auf den Grünstreifen zwischen beiden Schulen gepflanzt. „Es gab einmal Gerüchte, dass beide Schulen in einem schlechten Verhältnis zueinander stehen würden. Das ist Quatsch“, sagt Annette Günther, Schulleiterin der Heinrich-Heine-Gesamtschule. „Also kam die Idee auf, ob wir nicht einmal gemeinsam mit einer symbolischen Geste unsere Verbundenheit demonstrieren wollen. Schließlich verbindet uns nicht nur unsere langjährige Nachbarschaft. Und in Zeiten des Klimawandels eignen sich Baumpflanzungen für solche Gesten gleich in doppelter Hinsicht.“