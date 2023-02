Gastro-Test Französische Küche trifft Kantine

Es folgte die Soupe au Pistou, bei der die einzelnen Zutaten einzeln serviert wurden: Gekochtes Wintergemüse konnte am Platz mit einer Brühe aufgegossen und einer Kräuter-Pestomischung nach eigenem Geschmack zusammengestellt werden.

Der Hauptgang, das Ratatouille, wurde in einem kleinen, gusseisernen Schmortopf serviert, dazu eine pikante Tomatensoße und in Butter geschwenkte Oliven-Nudeln mit Parmesan und Basilikum-Streifen. Zum Nachtisch gab es sowohl die Crème Brûlée mit Birnenkompott als auch eine fluffige Mousse au Chocolate Noir mit heißen Armagnac-Pflaumen – insgesamt ein sehr sättigendes und leckeres Menü, das sich gelohnt hat.