Neuer Concept-Store an der Bilker Allee Möbel und Deko für ein glamouröses Leben

Die gelernte Bankkauffrau, Marketingmanagerin sowie Sales- und Kommunikationstrainerin verlässt sich bei dem, was sie tut ganz auf ihren eigenen Geschmack. Und der ist auch der Grund für ihr Geschäft. „Als ich mit meinem Lebenspartner in eine größere Wohnung gezogen bin, hatte ich erstmals ein Arbeitszimmer. Das wollte ich glamourös einrichten, um in einem ,Glam Office‘ zu arbeiten“, so Knöchel. Dafür habe ich in Deutschland nach einem entsprechenden Schreibtisch gesucht und nichts gefunden“, erzählt sie. „Da habe ich mir gedacht, es wird doch auch noch andere geben, die in Deutschland nicht ‚ihre‘ Möbel finden.“ Die Idee für ihren Online-Shop und den Showroom war geboren. Selbst in der Corona-Phase hielt sie an ihren Plänen fest. „Es ist gut, wenn man Menschen hat, die einem den Rücken stärken“, bedankt sich Knöchel insbesondere bei ihrem Lebenspartner.