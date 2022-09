Handel in Düsseldorf : Traditionsgeschäft Franzen verlässt die Königsallee

So soll das neue Geschäft von Franzen an der Schadowstraße aussehen. Foto: Schwitzke & Partner

Exklusiv Düsseldorf Das Unternehmen hat sein Gebäude an der Kö 42 an den Entwickler Centrum verkauft, der an der Edelmeile große Pläne hat. Franzen erhielt im Gegenzug ein Gebäude in einer anderen Top-Lage, der Umzug dorthin ist für 2024 geplant.