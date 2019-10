Diskussion im Zentrum Plus : Müntefering erklärt das Älterwerden

Bei der lebhaften Diskussion im Zentrum plus an der Grafenberger Allee ging es nicht nur ums Älterwerden: Thomas Geisel und Franz Müntefering im Gespräch mit Moderatorin Helene Pawlitzki (v.l.). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der frühere Vize-Kanzler und Düsseldorfs Oberbürgermeister diskutierten im Düsseltaler Zentrum Plus.

Von Jörg Janssen

Er ist Sauerländer, etwas knorrig, dafür sehr bei sich, authentisch, wie man heute meist sagt. Einer mit Humor und mit einer Sprache, die die Menschen verstehen: Franz Müntefering, sozialdemokratisches Urgestein, Ex-Vize-Kanzler, Landes- und Bundesminister. Bald wird er 80 und das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass er sich mit dem Älterwerden nicht nur beschäftigt, sondern darüber auch ein Buch geschrieben hat. „Unterwegs – Älterwerden in dieser Zeit“ lautet der Titel. Es war der Aufhänger für ein munteres, manchmal fröhliches, zwischendurch auch ernstes Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Geisel, zu dem die Diakonie in ihr „Zentrum plus“ an die Grafenberger Allee eingeladen hatte. Ein Dialog, der – moderiert von RP-Redakteurin Helene Pawlitzki – spannende Einsichten in die Nachkriegs-Ära, die Chancen des Älterwerdens und die tagesaktuelle Politik bot.

Viele der rund 80, überwiegend älteren Gäste, waren angefasst, als der heute in Herne lebende Katholik und Sozialdemokrat noch einmal aufblitzen ließ, wie wichtig im Jahr 1946 Lebensmittelkarten für Brot waren. Und was ihm Rosinen bedeuteten. Die lagen in dem Topf mit Griesbrei, der an die Nachkriegskinder ausgeteilt wurde, immer ganz unten. „Und genau deshalb ließen die Großen die Kleinen ausnahmsweise vor“, erinnert sich Müntefering, der die Falle dank eines deutlich älteren Mädchens, das er heute augenzwinkernd „seine erste Liebe“ nennt, rasch erkannte und sich ganz hinten in die Schlange stellte. Aber an diesem Freitag-Nachmittag, bei dem viel gelacht wurde, ging es nicht nur um Anekdoten. Sondern unter anderem auch um einen Mann, den die beiden Sozialdemokraten Geisel und Müntefering wohl lieber außerhalb der eigenen Truppe sähen: Thilo Sarrazin. Dass der argumentiert, Migranten hätten auch deshalb kein Recht, nach Deutschland zu kommen, weil sie dieses Land mit seiner Sicherheit und seinem Wohlstand nicht mit aufgebaut hätten, empört die beiden. Geisel zitiert Carl Zuckmayer, der im Stück „Des Teufels General“ vom Rheinland als Völkermühle schreibt, die eben genau von dieser Offenheit für andere profitiert habe. „Es gehören nicht nur die hierher, die einen deutschen Stammbaum bis in die 15. Generation haben“, sagt er. Und Müntefering warnt vor Isolation, vor einer Zerfaserung der Gesellschaft und „immer weiter parzellierten Vorstellungen“. Es sei „kleinkariert, sich auf sich selbst zurückzuziehen und es schadet dem Land“, sagt er. Viel Applaus erhält der noch 79-Jährige dafür, der das Engagement der vielen Jüngeren bei Fridays-for-Future lobt, allerdings auch vor Panik und zu viel Untergangsrhetorik warnt.

Info Sozialdemokrat von der Pike auf Die Herkunft Müntefering, der Industriekaufmann gelernt und einige Jahre in der metallverarbeitenden Industrie gearbeitet hat, trat Mitte der 1960er Jahre in die SPD ein. Die Politik Er war Abgeordneter im NRW-Landtag sowie im Bundestag, Landes- und Bundesminister. Zwischen 2005 und 2007 war er im Kabinett Merkel Vizekanzler.

Den Anwesenden und den Lesern seines Buches gibt er gerne auch ein paar Ratschläge, wie das Älterwerden gelingen kann. Entscheidend seien die drei L: Laufen (also Bewegung), Lernen (also neugierig bleiben) und Lachen. Genauso entscheidend seien soziale Kontakte. „Wer fünf von zehn Nachbarn duzt, wird nachweislich älter als andere“, zitiert er eine Studie zum Thema. Da ist auch Thomas Geisel sofort dabei. Düsseldorf tue viel, um Senioren vor Alterseinsamtkeit zu bewahren. Das Thema Altersarmut spricht Müntefering an. Sein Credo: „Wir müssen in die Bildung der Jüngsten investieren und so Hartz-IV-Karrieren von Beginn an verhindern.“