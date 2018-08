Franz Marcs „Füchse“ in Düsseldorf sind keine Raubkunst

Düsseldorf Das Museum Kunstpalast kann aller Voraussicht nach ein bedeutendes Werk in seiner Sammlung behalten: „Füchse“ von Franz Marc ist sehr wahrscheinlich keine Raubkunst. Das Werk wird auf mehr als zehn Millionen Euro geschätzt.

Der Fund einer Akte im Museum of Modern Art hat nach Angaben der Stadt nun die letzten fehlenden Informationen geliefert. Demnach gelang es Grawi, das Bild mit Hilfe des Arztes und Bankiers Paul Weill im Frühjahr 1939 an den gemeinsamen Freund Ernst Simon nach New York zu verschiffen. Der bot er das Bild im Auftrag von Grawi zunächst dem Museum of Modern Art zum Kauf an.