Franz-Jürgens-Berufskolleg : Berufsschüler arbeiten fünf Wochen lang in Madagaskar

Düsseldorf Mit Unterstützung des Vereins „Lernen-Helfen-Leben“ haben Schüler des Franz-Jürgens-Berufskollegs im Inselstaat vor der afrikanischen Ostküste Projekte umgesetzt.

Weiße Sandstrände, tropische Urwälder und eine exotische Artenvielfalt – so in etwa stellt man sich die ostafrikanische Insel Madagaskar vor. Auch Hannah Schürmann hatte vor ihrem Besuch so eine Vorstellung im Kopf. „Ein bisschen so, wie man es aus dem Film kennt“, sagt die 16-Jährige.