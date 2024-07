Programm und Gastronomie beim Frankreichfest Düsseldorf wird am Wochenende zu „Petit Paris“

Am Wochenende wird Düsseldorf wieder zu „Petit Paris“: Wenn das Frankreichfest drei Tage lang am Rhein und am Burgplatz veranstaltet wird, dreht sich alles um das „Savoir-vivre“ des Nachbarlandes. Mehr als 100 Aussteller werden für französisches Flair am Burgplatz, an der Rheinuferpromenade und im Innenhof des Rathauses sorgen.