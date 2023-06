Düsseldorf wird „Petit Paris“ Alle wichtigen Infos rund um das Frankreichfest

Düsseldorf · Das Frankreichfest Ende Juni verwandelt Düsseldorf in ein „Petit Paris“ am Rhein: In der Stadt gibt es dann wieder Chansons, Oldtimer und französische Leckereien. Was man zum Frankreichfest wissen muss.

05.06.2023, 13:22 Uhr

Diese illustre Combo feierte vor einem Jahr beim Frankreichfest am Rheinufer: Ursus, Beate, Ralf, Annette und Mickey (v.l.) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Japan-Tag und Jazz-Rally sind allen noch in bester Erinnerung, da kündigt sich schon das nächste große Fest in der Landehauptstadt an, das beliebte Frankreichfest. Was dazu wichtig ist: Wann findet das Frankreichfest 2023 statt? Info Wichtige Informationen zum 21. Frankreichfest Veranstalter ist die Destination Düsseldorf (DD), eine Wirtschaftsvereinigung mit rund 150 Mitgliedsunternehmen. Kosten Der Eintritt für den Rathaus-Innenhof beträgt zwischen 7 und 9 Euro. Vorverkauf Tourismusinformation Visit Düsseldorf an der Rheinstraße 3 oder www.westticket.de. Internet www.duesseldorfer-frankreichfest.de. Zum 21. Mal wird das Frankreichfest in Düsseldorf veranstaltet – in diesem Jahr an dem Wochenende 30. Juni (Freitag) bis 2. Juli. Das Fest der deutsch-französischen Freundschaft ist laut DD das größte seiner Art in Deutschland und findet erneut rund um das Rathaus statt. Wo findet das Fest statt? Mehr als 100 Aussteller wollen für französisches Flair am Burgplatz, an der Rheinuferpromenade und im Innenhof des Rathauses sorgen. Was sind die Highlights beim Frankreichfest? Diesmal im Düsseldorf-Podcast: Wieso Verkehrsprojekte in Düsseldorf so lange brauchen. Wieso Fans um die Kirmesfähre bangen. Und wieso die Kiefernstraße Touristen mag. Jetzt hören: Den Rheinpegel finden Sie auch in Ihrer Podcast-App. Einfach hier klicken! An der Rheinuferpromenade in der Altstadt empfängt der französische Gourmet-Markt Les Saveurs de France die Besucher an rund 20 Ständen mit landestypischen Spezialitäten: Käse aus der Auvergne, Austern aus der Bucht von Arcachon, Nüsse und Öle aus dem Périgord sowie Honig, Pasteten und Macarons aus Deutschlands Nachbarland. Es soll auch nach Lavendel duftende Seifen geben, bunte Keramik und Weine aus dem Burgund. Vertreter der Düsseldorfer Gastronomie wollen französische Bistroküche anbieten. Dazu zählen die Brasserie Stadthaus, das Bistro Klosterhof, der Fleher Hof, die Les Halles St. Honoré und das Landhaus Freemann. Der Bereich ist nicht abgesperrt, es gibt somit keine Eintrittsgebühr. Auch eine Boule-Bahn an der Rheinuferpromenade ist wieder vorgesehen. Das Herz des Frankreichfestes ist der Innenhof des Rathauses mit einem Bühnenprogramm und Gourmet-Ständen. Beim Café de Bretagne wird es Austern und Meeresfrüchte geben. Auch von anderen Anbietern gibt es französische Kulinarik wie Crêpes und Galettes. Miel de Montagne wird auftreten – er ist ein gefeierter Vertreter der neuen französischen Popmusik-Szene. À la bonheur! wird Rock, Reggae und Ska kombinieren, die Brassband Le Gros Tube will Funk und Afrobeat präsentieren. Chansons und Tänzer in Trachten sind ebenfalls vorgesehen. Der Eintritt kostet Freitag und Samstag 9 Euro, Sonntag 7 Euro. „Tour de Düsseldorf“ mit vielen französischen Oldtimern Im Rahmen des Frankreichfestes findet auch die „Tour de Düsseldorf“ statt – laut DD mit 150 Oldtimern das größte Treffen ausschließlich französischer Klassiker in Deutschland. Start und Endpunkt am Samstag sowie die Preisverleihung am Sonntag ist der Burgplatz. Bugattis, Rosengarts, die legendäre DS („Göttin“) oder Citroens werden zu sehen sein. Filme und Tanz beim Frankreichfest Im Cinema in der Altstadt läuft am Freitag um 19 Uhr „Mein fabelhaftes Verbrechen“ von Francois Ozon. Der Film spielt im Paris der 1930er-Jahre. Eine junge Schauspielerin wird des Mordes an einem berühmten Produzenten beschuldigt. Im Salon des Amateurs – ebenfalls in der Altstadt – läuft am Samstag um 15 Uhr der Film „Tanz deine Wut“. Im April 2023 trafen sich zwölf Jugendliche aus Toulouse und zwölf Jugendliche aus Düsseldorf in ihren jeweiligen Städten, um die Figuren und Darstellungen von Wut durch Tanz und Theater zu hinterfragen. Noch mehr Tanz während des 21. Frankreichfestes: Anlässlich der 20-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Toulouse und Düsseldorf wird es in diesem Jahr erstmals diesen Programmpunkt geben. Das Institut francais NRW lädt mit Unterstützung der DD und der Stadt Düsseldorf einen vierfachen Breakdance-Weltmeister ein: Abdel Chaouri aka BBoy Abd-I. Mit dem Düsseldorfer Breakdancer Airdit wird er an dem Wochenende Breakdance-Workshops geben und seine Performances zeigen. Begleitet wird das Angebot von BBoys Tanzgruppe, den Break’in Kids. Treffpunkt ist am 1. und 2. Juli ab 14 Uhr die Radschläger-Fläche an der Unteren Rheinwerft. Wie viele Besucher kommen zum Frankreichfest? Das Düsseldorfer Frankreichfest ist das größte seiner Art in Deutschland und zieht rund 100.000 frankophile Besucher in die Stadt. Wie sind die Öffnungszeiten im Rathaus und an Burgplatz und Rheinufer? Innenhof Rathaus: Freitag 17 – 22 Uhr, Samstag 13 – 22 Uhr, Sonntag 12 – 18 Uhr Burgplatz und Rheinufer: Freitag 16 – 22 Uhr, Samstag 12 – 22 Uhr, Sonntag 12 – 18 Uhr Wie teuer ist der Eintritt zum Rathausinnenhof und wo bekommt man die Tickets fürs Frankreichfest? Der Entritt zu den Veranstaltungen im Innenhof des Rathauses kostet am Freitag und Samstag jeweils neun, am Sonntag sieben Euro. Tickets gibt es vor Ort oder im Vorverkauf in der Tourismusinformation Visit Düsseldorf (Rheinstraße 3) oder online bei Westticket. Französisch lernen in sieben Minuten Das Institut francais Düsseldorf bietet unter anderem Speak-Datings an: Ein siebenminütiger Mini-Sprachkurs soll die Teilnehmer fit für zum Beispiel den nächsten Frankreich-Urlaub machen.

