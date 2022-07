Frankreichfest in Düsseldorf : Paris liegt an diesem Wochenende am Rhein

Tolle Stimmung beim Frankreichfest am Rheinufer in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Frankreichfest in Düsseldorf hat am am Wochenende bei strahlendem SonnenscheinTausende Besucher angelockt. Am Rhein herrscht eine Stimmung wie in Paris. Ein Besuch vor Ort.