Kulinarik, Musik, Oldtimer in Düsseldorf : Das alles gibt es beim Frankreichfest

Düsseldorf Die wunderbare Welt der Oldtimer, leckeres Essen sowie französische Musik und Literatur: ein Überblick über das Programm am Wochenende.

Preise Es gibt aufgrund der hohen Nachfrage in den Tourist-Informationen am Hauptbahnhof und in der Altstadt Eintrittskarten für das Programm im Innenhof des Rathauses. Die Preise: acht Euro für Freitag, sechs Euro für Samstag sowie fünf Euro für Sonntag.

Dort ist das Herz des Frankreichfestes mit dem Bühnenprogramm und den verschiedenen Gourmetständen. Es lässt sich wunderbar schlemmen und auch typische Musik von Chansons bis Ska genießen. Am Freitag tritt ab 20.30 Uhr die Band L.E.J. auf. Der Name steht für Lucie, Elisa und Juliette, die in Frankreich bereits als Stars gelten. Sie stellen auf der Bühne im Innenhof unter anderem ihr neues Album vor. Samstag kommt die französische Chanson-Sängerin Bérengère Palix (13 Uhr) und anschließend geht es ab 14.30 Uhr mit Chansons von Meline weiter. Am Abend tritt dann noch ab 20.30 Uhr Dom Colmè auf. Das Duo Savoir Vivre spielt am Sonntag gleich zweimal. Zum Abschluss gibt es die Swing-Chanson-Band „Moi et les autres“.