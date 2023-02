Räumungsverkauf beim Düsseldorfer Jagd-Geschäft Frankonia an der Kö schließt und bläst zur Schnäppchen-Jagd

Spätestens in der Waffen-Abteilung, die bei Frankonia „Treffpunkt für Jäger und Schützen“ heißt, wird klar: Das mit dem Schlussverkauf hat sich herumgesprochen. In den Regalen mit den Flinten, Luftgewehren, Vorderladern und Büchsen klaffen Lücken. Dort muss also schon jemand Lunte gerochen und die Fährte aufgenommen haben, um sich die Schnäppchen nicht durch die Lappen gehen zu lassen.