Bauen in Düsseldorf So spektakulär soll auf einer Brache in Bilk gebaut werden

Nachdem die Entwürfe bereits einer interessierten Öffentlichkeit vorgestellt wurden, entschied sich die Jury unter dem Vorsitz von Professor Rolf Westerheide einstimmig für den Beitrag des Planungsteams Franken Generalplaner GmbH mit bb22 aus Frankfurt am Main. Planungsdezernentin Cornelia Zuschke ist von der städtebaulichen Idee des Siegerentwurfs überzeugt: „Das Konzept greift zur Straße Auf’m Hennekamp die vorhandenen Strukturen auf und bildet mit einem Blockrand den Schallschutz zur Entwicklung weiterer Wohnungen im Innenbereich. Dort kann dann eine grüne Innenwelt mit großzügigen Freiräumen, einem prägnanten Hochpunkt und zwei weiteren markanten Gebäuden entstehen.“ So werde eine Balance zwischen einer angemessenen Dichte und attraktiven Grünräumen für die künftigen Bewohner und die gesamte Nachbarschaft erreicht. Auch Zeki Anter vom Projektentwickler Solidare freut sich über das Wettbewerbsergebnis und sagt: „Zur Umsetzung der Planung soll in Abstimmung mit der Stadt nun kurzfristig ein Bebauungsplanverfahren gestartet werden.“