Natur in Düsseldorf : Fotowettbewerb zwischen Toulouse und Vennhausen

Vennhausen Düsseldorf und die südfranzösische Stadt wollen damit das Bewusstsein für die notwendige Anpassung an den Klimawandel schärfen. In der Landeshauptstadt soll sich die Motivsuche auf die südliche Düssel konzentrieren.

Düsseldorf und die südfranzösische Stadt Toulouse haben einen Fotowettbewerb gestartet, der das Bewusstsein für die notwendige Anpassung an den Klimawandel schärfen soll. Die beiden Städte, zwischen denen seit 2003 eine Städtefreundschaft besteht, kooperieren im EU-Projekt „Life Green Heart“ bereits seit 2019. Klimaprojektionen zeigen, dass die Temperaturen in Düsseldorf spätestens zum Ende des Jahrhunderts denjenigen der südfranzösischen Stadt Toulouse von heute entsprechen können.

Räumlicher Schwerpunkt im Düsseldorfer Fotowettbewerb ist die Südliche Düssel in Vennhausen. Dort schreitet der naturnahe Ausbau des bislang in Betonsohlschalen gefassten und begradigten Bachlaufs voran. Ein erster Abschnitt vom Spaltwerk Höherhofstraße bis zum Sandträgerweg ist seit Mai 2020 renaturiert. Der naturnahe Ausbau des zweiten Abschnitts vom Sandträgerweg bis zum Kamper Weg folgt ab 2022. Fotografiert werden soll im Großen wie im Kleinen, beispielsweise Landschaft, Nutzung durch Menschen, Tiere und Pflanzen. Selbstverständlich können auch Fotos eingereicht werden, die bereits erstellt wurden. Die Stadt bittet darum, beim Fotografieren darauf zu achten, dass der Bewuchs an den Uferbereichen des Gewässers nicht beschädigt wird oder wild lebende Tiere nicht gestört werden.

Ladepunkte in der Stadt Düsseldorf : Erst 6000 E-Autos in Düsseldorf

Leitfragen sind: Wie entwickelt sich die Biodiversität durch den naturnahen Umbau? Was verändert sich am Bach? Wie sieht die Pflanzenwelt vor und nach der Renaturierung aus? Welche Tiere sind zu beobachten? Wie entwickelt sich die Nutzung durch Menschen?

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos Das federführende Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bittet darum, Fotos per Mail bis 31. März 2021 an klimamachen@duesseldorf.de zu senden. Die Ansichtsfotos sollten eine Größe von etwa 5 MB nicht überschreiten. Da die Siegerfotos zur Ausstellung großformatig ausgedruckt werden, sollten sie in einer Auflösung von mindestens 150 dpi (Format 700 x 1000 Millimeter, 4134 x 5906 Pixel, Hoch- und Querformat erlaubt) verfügbar sein. Die Gewinner werden am Europatag (8. Mai) persönlich geehrt. Alle Informationen gibt es auf der Website des Wettbewerbs unter www.duesseldorf.de/umweltamt/fotowettbewerb.