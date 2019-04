Osteraktion in Düsseldorf : Schicken Sie uns Fotos von der Eiersuche

Düsseldorf Die schönsten Aufnahmen veröffentlichen wir am Ostersamstag.

Haben Sie schöne Erinnerungsfotos von der Eiersuche am Ostersonntag? Wir freuen uns auf Ihre Zusendung und ein paar Zeilen: Wer ist auf dem Bild zu sehen, gibt es eine schöne Familienanekdote? Eine Auswahl der Fotos veröffentlichen wir in unserer Ausgabe am Ostersamstag. Schicken sie Ihre Fotos bitte an duesseldorf@rheinische-post.de