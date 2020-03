Tag des Archivs im Düsseldorfer Süden : Fotos und Dokumente beschreiben „Benrath im Dritten Reich“

Düsseldorf Fotos und Dokumente zeigen die Dominanz der Nazi-Ideologie in den 30er Jahren und während des Krieges. Besucher zeigten sich beeindruckt von der Wirkung der Exponate.

Auch Manfred Kemmeries ist – als häufiger Besucher des Heimatarchivs – beeindruckt von der Wirkung der Exponate. Bislang hat er keine Ausstellung verpasst. „Der Besucher kann hier so etwas wie eine Zeitreise erleben“, lobt er die Arbeit von Archiv-Leiter Wolfgang D. Sauer und seinem engagierten Team. Erinnerungen an die eigene Kindheit werden bei ihm wach. „Ich war drei Jahre alt, als mich meine Mutter mitten in der Nacht bei einem Fliegerangriff in den Keller des Nachbarhauses getragen hat“, sagt er bewegt – und die tödlichen Blitze am Himmel hat er bis heute nicht vergessen.