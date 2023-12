Fotos Die großen Geschenke an Düsseldorf

Ein musikalisches und sportliches Geschenk machten die Toten Hosen am 1. September 2013: ein Benefizkonzert zur Rettung der DEG. Der Eishockey-Verein steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Zur Rettung kamen 11.500 Fans kamen in den Rather Dome. Die Aktion brachte mehrere Hunderttausend Euro ein und die DEG gibt es bekanntlich bis heute.