Kurz vor der Aufstiegs-Party von Fortuna Düsseldorf sind die Fans so enthusiastisch wie nie. Nicht nur in der Landeshauptstadt, auch an anderen Orten zeigen Fans die Fortuna-Farben. Maxi Wielemans (13) aus Unterbilk hat sein ganzes Zimmer im Fortuna-Stil dekoriert und will am Montag unbedingt am Rathaus mitfeiern.