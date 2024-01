Kultur in Düsseldorf Das Wesentliche in Schwarz und Weiß

Hanne Horn ist gelernte Fotografin und arbeitete viele Jahre in ihrem Beruf an der Uni Düsseldorf, wo sie auch als Dozentin tätig war. Ihre wichtigsten künstlerischen Genres sind Fotoplastik, Collage und Installation. In der Ausstellung zeigt sie aktuelle Fotoplastiken mit raffiniert eingearbeiteten farbigen Akzenten. Thomas Klingberg widmet sich fotografisch der Sozialdokumentation sowie künstlerisch der Poetisierung des Alltags. Er ist ein Flaneur, der seine Motive zufällig im Alltäglichen sucht, andererseits anspruchsvolle Foto-Dokumentationen erstellt. Renate Scherra absolvierte 1958 ihre Lehre zur Fotografin. Von 1969 bis 2007 führte sie in Düsseldorf ein eigenes Fotostudio sowie ein Fotofachlabor, wo sie Abzüge von Künstlern wie Helmut Newton und Thomas Ruff erstellte. In der Ausstellung präsentiert sie Porträts von Menschen aus dem Jemen.