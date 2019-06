Projekt : Fortuna unterstützt Diabetes-Prävention

Düsseldorf Der Verein lud Kinder im Rahmen der SMS-Initiative zum Fußballtraining am Flinger Broich ein.

Am 12. und 13. Juni durften die Grundschülerinnen und -schüler der St. Michael Schule und der KGS Mettmanner Straße an einer Trainingseinheit im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf teilnehmen. Unter der Leitung des Trainerteams rund um Christian Lasch, Pädagogischer Koordinator des Nachwuchsleistungszentrums der Fortuna, absolvierten die Kinder verschiedene Dribbling-, Pass- und Torschussübungen. Abschließend fand ein Kleinfeldturnier statt, bei dem das Gelernte direkt angewendet werden konnte. „Fußball ist aus unserer Sicht die ideale Sportart, die mit hohem Erlebnispotenzial sehr gute Vermittlungschancen für Kinder und Jugendliche bietet“, sagt Christian Lasch. „Zusätzlich lernen die Spieler, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist, um seine sportliche und geistige Leistung optimal abrufen zu können. So möchten wir sie auf künftige Aufgaben auf, aber auch außerhalb des Fußballplatzes vorbereiten.“ SMS-Projektleiter Karsten Müssig ergänzt: „Zu sehen mit wie viel Freude und Energie die Schülerinnen und Schüler bei den Übungen mitmachen, bestärkt uns in dem Ansatz, Kinder frühzeitig für mehr Bewegung begeistern zu können.“