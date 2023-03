Galopprennen in Düsseldorf Ein Fortuna-Renntag mit „extremen Bedingungen“

An diesem Sonntag stehen Rouwen Hennings, André Hoffmann und Jordy de Wijs mal nicht unten auf dem Rasen, sondern oben auf der VIP-Tribüne – und feuern die heranrauschenden Jockeys und Rennpferde an. „Ziiiieeeehhhhh!“ Die drei Spieler von Fortuna Düsseldorf sind zum „Fortuna-Renntag“ auf die Grafenberger Galopprennbahn gekommen, geben Autogramme, machen Fotos mit den Fans und schließen selbst die ein oder andere Wette ab. „Wir wollen den Leuten hier ja auch was bieten“, sagt Hennings.