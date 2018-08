Arena: Fortuna erhält ein „weißes Stadion“

Der Fußball-Erstligist und die Stadtspitze wollen ihre Zusammenarbeit bei der Arena-Nutzung neu regeln. Der Klub bekommt vermutlich ab der Saison 2019/20 mehr Vermarktungsrechte und kann höhere Einnahmen erzielen.

Worum geht es? Heute vermarkten drei Parteien die Logen, Banden und Gastronomie-Stände in der Arena: Fortuna, der Vermarkter Infront und die Stadttochter D.Live. Der Fußballverein unter Führung von Aufsichtsratschef Reinhold Ernst und Vorstandschef Robert Schäfer hat 2016 mit Oberbürgermeister Thomas Geisel darüber gesprochen, man wolle in die Arena „hineinwachsen“. Dahinter steht die Auffassung, dass man zu seinen vielen hundert Partnern und weiteren Ansprechpartnern in der Wirtschaft einen engeren Draht hat als andere mögliche Vermarkter und zudem durch weitere Angebote (etwa Kontakte zur Mannschaft etc.) bessere Abschlüsse vereinbaren kann. Die zusätzlich erzielten Einnahmen sollen Fortuna, die beim Etat des Lizenzspielerbereichs ganz unten in der Bundesligatabelle steht, langfristig stärken und eines mehrerer Instrumente sein, um das Aufstiegsmotto „Gekommen, um zu bleiben“ in die Realität umzusetzen. Fortuna vermarktet bereits heute rund 2000 Logen- und Business-Plätze.