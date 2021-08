Auch beim nächsten Heimspiel : Fortuna Düsseldorf will Getestete ins Stadion lassen

Beim ersten Heimspiel der Saison wurden bei weitem nicht alle Tickets verkauft. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der 1. FC Köln lässt ab dem zweiten Heimspiel nur noch Geimpfte und Genesene in das Stadion. Fortuna Düsseldorf will noch nicht so weit gehen. Ein Sprecher des Vereins nennt die Gründe.