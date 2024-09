Partie Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln Derby in Düsseldorf sehr ruhig verlaufen

Für Fortuna-Fans war das Fahrrad am möglicherweise letzten richtig warmen Spieltag das Verkehrsmittel der Wahl. Das zeigte sich am Fortuna-Büdchen, wo viele Fans auf dem Weg zum Stadion die obligatorische Pause einlegten, um sich für die letzten Kilometer zu stärken. Das zeigte sich dann auch auf der Fahrt am Rhein entlang, ganz besonders aber am Stadion selbst, wo rund eine halbe Stunde vor Anpfiff einfach kein Parkplatz für ein Zweirad mehr zu finden war.