Fortuna Düsseldorf stellt neuen Film vor „Aufstieg 2018 … und plötzlich Meister“.

300 Fans, viele geladene Gäste, die gesamte Mannschaft, erlebten im ausverkauften CineStar-Kino in Oberkassel die Premiere des Films „Aufstieg 2018 … und plötzlich Meister.

Das Interesse an der Veranstaltung war so groß, dass der Verein einen zweiten Saal gebucht hatte. Während des mehr als zweistündigen Streifens gab esJubel und Sprechchöre, so bei den Toren durch Rouwen Hennings in Dresden und Kaan Ayhan in Nürnberg, die Fortuna zunächst zum Aufsteiger und dann zum Zweitliga-Meister gemacht hatten. Der Film, für den Mathias Brühl als Regisseur, Produzent und Kameramann verantwortlich zeichnete, führte die Besucher durch die gesamte Spielzeit. Neben Brühl waren auch Ingo Krausen, Dora Gulyas und Niklas Hufen mit ihren Kameras unterwegs gewesen. Alle Tore gab es zu sehen. Die Hauptdarsteller erzählten Anekdoten und gaben exklusive Einblicke. Zu Wort kamen Meistertrainer Friedhelm Funkel, die Fortuna-Urgesteine Axel Bellinghausen, Kapitän Oliver Fink, Raphael Wolf, Robin Bormuth, Andre Hoffmann, Niko Gießelmann und viele andere. Mehr als vier Stunden dauerte das Programm, das mit einem Empfang begann, an dem auch die Kicker teilnahmen, die Stadionsprecher Andre Scheidt begrüßte. Den Abschluss bildete eine Talkrunde mit Robert Schäfer, Friedhelm Funkel, Oliver Fink und Andre Hoffmann. Sie hoffen, dass es in einem Jahr einen ähnlichen Film geben wird, der die „Mission Klassenerhalt“ zum Thema haben wird.