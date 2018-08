Fortuna Düsseldorf soll Arena-Vermarktung übernehmen

Fortuna feierte den Aufstieg am Rathaus. Jetzt will die Stadtspitze helfen, dass Fortuna die Liga hält. Foto: Rheinische Post/Dominik Jungheim

Düsseldorf Nach den Querelen der letzten Tage hinter den Kulissen setzen Fortuna Düsseldorf und die Stadtspitze auf engeren Zusammenhalt. Der Fußball-Klub, Hauptnutzer der Arena, erhält wie gewünscht mehr Einnahmemöglichkeiten.

Dass es nun eine Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gibt, hatte bei Fortuna keinen Jubel ausgelöst. Die Verantwortlichen des Vereins bekannten, in die Vergabe nicht eingebunden gewesen zu sein. Außerdem kam eine Kritik zum Ausdruck: Fortuna habe 2016 die Zusage bekommen, in die Arena „hineinzuwachsen“, also mehr Vermarktungsrechte zu erhalten. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, es seien Wünsche offen geblieben.