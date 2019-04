Fortuna-Orakel : Schaben sehen Start-Ziel-Sieg voraus

Düsseldorf Vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer FC Bayern München gibt sich das Orakel aus dem Aquazoo optimistisch. Laut Vorhersage wird Fortuna Düsseldorf von Beginn an dominieren.

Man will ja nicht wirklich das eigene Orakel schlechtmachen, erst recht nicht, wo es sich inzwischen als überaus treffsicher erweist. Trotzdem haben wir uns bei diesem Rennen der Madagaskar-Fauchschaben aus dem Aquazoo ein wenig die Augen gerieben: Da stürmte das zur Fortuna-Schabe erklärte Exemplar auf seiner Bahn von der ersten Sekunde an los, obwohl wir es nur, na ja, ein bisschen heftiger angepustet hatten zum Start. Während die Bayern-München-Schabe träge und gelangweilt losging, und das ohne Einfluss irgendwelcher beruhigender Substanzen. Ein Start-Ziel-Sieg für Fortuna Düsseldorf also, nie gefährdet und mit klarem Vorsprung.