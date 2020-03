Sportanlage in Düsseldorf : Paul-Janes-Stadion wird saniert

Düsseldorf Die Stadt investiert mehr als zwei Millionen Euro in die Anlage am Flinger Broich.

Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig die Sanierung der Bezirkssportanlage am Flinger Broich auf den Weg gebracht. Die Anlage besteht aus dem Paul-Janes-Stadion, drei Kunstrasenspielfeldern und einem weiteren Rasenspielfeld. Die Gesamtkosten belaufen sich auf gut 2,02 Millionen Euro, hinzu sollen überplanmäßige 344.648 Euro für das Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Über die geplante Sanierung dürfte sich besonders Fortuna Düsseldorf freuen. Der Verein ist der Hauptnutzer der Bezirkssportanlage und führt auf ihr seinen kompletten Jugendtrainings- und Jugendspielbetrieb dort aus. Das Paul-Janes-Stadion dient darüber hinaus als Spielstätte für die zweite Mannschaft der Fortuna, die in der Regionalliga West aufläuft.