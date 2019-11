Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln : Rund 200 FC-Fans mit Blaulicht zum Stadion eskortiert

Düsseldorf Rund 200 Fans des 1. FC Köln waren unerwartet am Bilker S-Bahnhof angekommen. Eigentlich sollten sie am Fernbahnhof zum Derby anreisen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zahlreiche Polizisten befanden sich am Sonntagmittag am Bilker S-Bahnhof. Darunter auch ein Polizeihubschrauber. Am Nachmittag treffen Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Köln erstmalig seit 1997 wieder aufeinander. Die Partie wurde als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Eigentlich sollten die Kölner Fans am Fernbahnhof ankommen und von dort aus mit Shuttle-Bussen zum Stadion gefahren werden.

„Wir haben allerdings Hinweise darauf erhalten, dass einige FC-Fans am Bilker S-Bahnhof ankommen könnten“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittag unserer Redaktion. Der Hubschrauber und die anderen Einsatzkräfte seien dort gewesen, um einen Überblick über die Situation zu erlangen.

Unser Reporter vor Ort berichtet, dass eine Gruppe von rund 200 FC-Fans am Bilker Bahnhof angekommen war und von einer Vielzahl von Polizisten in einer Seitenstraße eingekesselt wurde. Gegen 12.30 Uhr brachten mehrere Busse die FC-Fans zum Stadion. Die Stimmung war dabei friedlich. Die Fans wurden mit Blaulicht zum Stadion eskortiert.

Die Polizei hat das Derby als Hochrisiko-Spiel eingeordnet. Etwa 1500 Polizisten seien dazu in Düsseldorf im Einsatz, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fortuna Düsseldorf werde zusätzlich deutlich über 1000 Ordner stellen, sagte ein Vereinsvertreter. Im Vorfeld seien laut Polizei bereits einschlägig bekannte Gefährder aufgesucht und gewarnt worden. Jeweils bis zu 30 gewaltbereiten Störern sei verboten worden, das Stadion und Teile des Stadtgebiets zu betreten, so die Polizei.

Die Fortuna-Fanszene versammelte sich ab 11 Uhr teilweise in der Altstadt, teilweise bereits in Stadionnähe. Von dort wollen die Fans zu Fuß zum Stadion gehen.

Auch die Bundespolizei kündigte am Samstag erhöhte Präsenz an den Bahnhöfen in Köln und Düsseldorf an. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik sei nach Angaben der Bundespolizei strafbar und werde „konsequent verfolgt“.

Noch vor dem Derby am Sonntag kam es im Kölner Stadion zu einer mutmaßlichen Provokation. Unbekannte hatten drei Ziegenköpfe ins Rheinenergie-Stadion geworden. Der Geißbock ist das Maskottchen des 1. FC Köln.