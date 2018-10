Fortuna Düsseldorf: Frauen müssen vor Düsseldorfer Arena länger warten

Düsseldorf Petra Lambertz ist sauer: Wenn sie zu Fortuna-Spielen geht, muss sie viel länger Schlange stehen als männliche Fans. Schuld seien die Sicherheitskontrollen, sagt sie. Das Thema beschäftigt sogar den Gleichstellungsausschuss im Rathaus.

Wenn gut 50.000 Menschen in die Merkur Spiel-Arena wollen, kommt es am Einlass fast zwangsläufig zu Schlangen und Wartezeiten. Besonders zeitaufwändig ist meist die Sicherheitskontrolle – vor allem für Frauen. Darüber beklagt sich zumindest Petra Lambertz. Sie ist Anhängerin der Fortuna, besucht viele Heimspiele und ärgert sich dort über die längeren Wartezeiten, die sie im Vergleich zu den männlichen Fans in Kauf nehmen muss. Die größte Verzögerung entstehe an den Schleusen, sagt Lambertz: „Erst kommt die grobe Sichtkontrolle, dann die Metall-Schleuse, da gehen alle gemeinsam durch.“