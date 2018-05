Fortuna-Düsseldorf: Fans zeigen Fanartikel

Vor der Aufstiegsfeier am Montag : So feiern die Fans der Region ihre Fortuna

Düsseldorf Die Fortuna ist im Feierrausch - und die Fans mit ihr. Am Montag wird in Düsseldorf vor dem Rathaus die Mannschaft begrüßt. Die Anhänger des Aufsteigers nah und fern würdigen derweil die Rotweißen mit Fahnen, Schals - und mit Gebäck.

Von Nicole Lange

Nach der Party ist vor der Party ist nach der Party: Die Fans von Fortuna Düsseldorf nutzen gerade jede Gelegenheit zum Feiern. Zuerst war's der Aufstieg, eine Woche später das letzte Heimspiel der Saison samt einem gepflegten Platzsturm. Diesen Sonntag könnte es noch die Meisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga werden - und am Montag werden Tausende zur großen Party mit der Mannschaft am Rathaus auflaufen.

Info Fortuna feiert Montag am Rathaus Wann sollte ich da sein? Um 15 Uhr startet die Vor-Feier mit Altbier und Würstchen vor dem Rathaus am Marktplatz. Wer gute Plätze will, sollte dann schon da sein - es wird großer Andrang herrschen. Wann geht es richtig los? Ab 16.30 Uhr trägt sich das Aufstiegsteam ins Goldene Buch der Stadt ein und zeigt sich danach den Fans auf einem eigens errichteten Zusatzbalkon. Und danach? Die Altstadt ist nah und auf viele feiernde Fans vorbereitet.

Beispielsweise Maxi Wielemans aus Unterbilk, der sich beim Platzsturm am vergangenen Sonntag schon ein Stück Rasen gesichert hat. Der werde nun zu Hause weiter gepflegt, versichert der 13-Jährige, bei dem die Party fest im Kalender steht. Ebenso bei Markus Krahn, der seinen Balkon in Eller zum Aufstieg mit Flaggen geschmückt hat. "Ich kann am Montag früher bei der Arbeit Schluss machen und möchte sehr gerne mitfeiern", sagt er.

Auch viele andere Anhänger haben jüngst Flagge gezeigt für Fortuna - und zwar über die Grenzen Düsseldorfs hinaus. Martin Funda und seine Freunde hielten vor dem Aufstiegsspiel mit ihrem rot-weißen Partybus am Dresdner Stadion - ein Dynamo-Mitarbeiter ermöglichte ihnen sogar, sich mit Fortuna-Schals am Aufstiegsrasen ablichten zu lassen. "Kritisch wurde es nur, als wir uns mit dem Minispaten dem Elfmeterpunkt genährt haben", berichten sie augenzwinkernd.

Dieter Lepiorz hat seine Frau Doris am 4. Juni 1966 geheiratet - seine Trauzeigen fuhren zwischenzeitlich von der Feier zum damaligen Aufstiegsspiel. Seit 2017 ist er Witwer: "Aber in all den Jahren und auch jetzt mit der Familie freuen wir uns und erinnern uns an 1966." Und das stilecht mit alten Fortuna-Handschuhen und rot-weißem Gebäck.

(RP)