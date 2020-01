Fan-Show : Halbangst mit Holger Pfandt und Jens Langeneke

Düsseldorf Nach einer eineinhalbjährigen Pause haben die Fans von Halbangst wieder ein neues Video produziert. Mit dabei sind der Kommentator Holger Pfandt und Ex-Fortuna-Kapitän Jens Langeneke.

Oh du wunderschöne Fortuna: Diesen Gesang darf sich der ehemalige Kapitän Jens Langeneke sehr oft anhören, als er in den BBQ-Grill nach Lichtenbroich entführt und dort von Holger Pfandt interviewt wird. Immer, wenn der Vereinsname fällt, singen Else & Co. laut, wer immer Deutscher Meister sein wird. Echte Fans wissen gleich, wer diese Geschichte inszeniert hat: natürlich Halbangst! Die kreativen Fans haben nach 18 Monaten Pause wieder ein Video produziert. „Nachspielzeit plus1“ heißt es und ist ab sofort auf Youtube zu sehen. Pfandt, Düsseldorfer Sportjournalist und TV-Kommentator, hat seinen Spaß an der Sache, Elfmeter-König Langeneke (verballhornt als Langenese, der wegen Eisdielerei in Haft saß) kommt zuweilen aus dem Lachen kaum heraus, bleibt aber sehr diplomatisch, will nichts zu Jogi Löw sagen und beim unbeliebtesten Gegenspieler passt er auch. Schön, dass Lumpi Lambertz als Überraschungsgast auftaucht und noch schöner, dass Peter Biesenkamps gedacht wird. Der beliebte Fortune ist vor wenigen Wochen verstorben, hat in Halbangst-Produktionen mitgemacht, was anhand von Ausschnitte in Erinnerung gebracht wird.