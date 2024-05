Hoffen auf großen Tag für Fortuna Düsseldorf in Aufstiegslaune – wie sich Stadt und Bürger auf den Montag vorbereiten

Die Polizei bereitet sich auf das Rückspiel in Düsseldorf vor, als wäre es ein Derby am Samstag, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei habe viel Erfahrung mit Fußballspielen und großen Veranstaltungen und werde mit vielen Einsatzkräften am Stadion und in der Altstadt unterwegs sein. Wie viele Fans aus Bochum erwartet werden, sei bislang nicht klar. „Aber wir sind gut aufgestellt“, so der Polizeisprecher. Zudem wird es auch Unterstützung durch städtische Ordnungskräfte geben, wie ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mitteilte: Wir sind vorbereitet und werden sowohl an der Arena als auch in der Altstadt präsent sein, um Störungen entgegenzuwirken“, erklärte er. An der Arena werde man zusätzlich auch Maßnahmen gegen illegal agierende fliegende Händler ergreifen.