Emotionales Rudelgucken im Henkel-Saal Fortuna-Fans erleben Gefühlschaos beim Public Viewing

Knapp 700 Fortuna-Fans haben am Samstagabend beim Public Viewing im Henkel-Saal ein Chaos der Gefühle erlebt. So auch Anke Schmich, die sich zwischenzeitlich maßlos ärgerte. „Was willst du gegen so einen Schiedsrichter machen“, sagte sie. Dabei ging es ihr um eine Szene aus der sechsten Spielminute der Partie gegen Holstein Kiel (1:1). Im Holstein-Strafraum hatte es ein Handspiel gegeben, der Schiedsrichter gewährte den fälligen Elfmeter aber nicht. „Passiert so etwas am Anfang der Saison, sagt man sich: egal. Aber in so einem wichtigen Spiel, in dem es um den Aufstieg in die erste Liga geht, ist es sehr unglücklich – und das ist extrem nett formuliert“, so Schmich.