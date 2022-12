Bauen in Düsseldorf Kleine Fortschritte beim Glasmacherviertel

In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Rat kurz vor Weihnachten abermals einer Flächennutzungsplanänderung zum Glasmacherviertel zugestimmt. Es war nicht die erste ihrer Art, was bei einem derartigen Bauvolumen auf dem inklusive der städtischen Flächen rund 32 Hektar großen Areal der ehemaligen Gerresheimer Glashütte nicht verwundert. Dass sich auf dem nach Verkäufen und dem Vorwurf der „Luftbuchungen“ beim aktuellen Besitzer, der Adler-Gruppe, in bald 15 Jahren trotzdem nur wenig getan hat, empfinden nicht nur die Menschen im Stadtteil als höchst ärgerlich.