Forschung in Düsseldorf Warum Gründerinnen knapp bei Kasse sind

Die Wirtschaftsexpertin kennt beide Seiten. Auch sie war mal Gründerin, hat vor Jahren mit Kollegen, mit denen sie das Münchner Oktoberfest besuchte, eine kuriose Geschäftsidee in die Tat umgesetzt: Gemeinsam etablierten sie „Bavarian Outfitters“, einen Dirndl- und Lederhosenverleih. An diesem Beispiel verdeutlicht sie, wie unterschiedlich Geldgeber reagieren. „Einen Mann hätte man da vielleicht gefragt, wie er den Halloween-Markt in den USA erobern will, von einer Frau wollte man eher wissen, wie sie die Lederhosen wieder sauber kriegt.“ Aber sie hat auch einen handfesten Tipp für Gründerinnen, wie sie ein solches Gespräch in ihrem Sinne umleiten können: Indem sie darauf hinweisen, dass die Reinigung überhaupt kein Problem sei. Um dann gleich ihre Vision (zum Beispiel das Expandieren auf den amerikanischen Halloween-Markt) zu entwerfen.