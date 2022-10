Forschung in Düsseldorf : Die Biologie ist eine Ideenschmiede

Düsseldorf Nachwuchsforscher in Düsseldorf entwickeln eine Creme für Kletterer, neuartige Pflanzenkästen und einen Ersatz für tierisches Kollagen.

Kletterer kennen das Dilemma: Bei jedem Aufstieg an der Felswand werden die Hände arg strapaziert, die Haut der Finger ist andauernd rissig. „Wenn ich mehrmals in der Woche klettere, kann ich keine heiße Teetasse mehr anfassen“, sagt Biologiestudent Daniel Wasim Djamriani (25). Aber er hat da eine Idee, wie man das Problem in den Griff bekommen könnte – und will ein Business gründen. Dafür wurde er beim Wettbewerb des Gründungszentrums der Uni mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Mit dem Preisgeld von 800 Euro will er nun die exakte Konsistenz seines Produktes entwickeln. „Ich will keine Fettcreme, eher ein Serum, das schnell in die Haut einzieht und das auch für andere Sportler oder Handwerker hilfreich wäre“, sagt Djamriani. Er will sich dazu von einem Dermatologen beraten lassen und plant eine Kooperation mit Apotheken, die das Serum herstellen könnten. Dann will er sein Mittel im Selbsttest erproben, wozu er reichlich Gelegenheit hat: Denn Ende 2019 begann er mit seinem intensiven Klettertraining (unterbrochen durch die Pandemie) in einer Halle in Flingern. Dort steigt er vier bis fünf Mal in der Woche eine fünf Meter hohe Wand hoch. Und wenn er nach den Steinen greift oder auch mal abrutscht, werden die Hände eben strapaziert. Was er fürs Klettern braucht, kann er vermutlich auch als Firmengründer gut gebrauchen: Kraft und Ausdauer.