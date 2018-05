Düsseldorf: Forscherin aus Kapstadt redet über Feminismus

Düsseldorf Die Kapstädter Forscherin Mandisa Mbali hält heute, 23. Mai, einen Vortrag zu Frauen in Südafrika und feministischem Denken. Die Veranstaltung in englischer Sprache beginnt um 12.30 Uhr im Haus der Universität am Schadowplatz, Interessierte sind dazu eingeladen.

In ihrem Vortrag beschäftigt sich Mbali mit Mutterschaft als komplexem Motiv der feministischen Bewegung in Südafrika, die seit der Apartheidsära tief gespalten sei. Sie will zudem auch auf die Geschichte des Feminismus in Südafrika eingehen und die Frage betrachten, wie patriarchale Bilder und Ideologien von Mutterschaft in der Literatur und in aktivistischen Bewegungen (am Beispiel des AIDS-Aktivismus) hinterfragt werden.