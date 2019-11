Forensische Nacht in Düsseldorf : Blut ist ein ganz besonderer Saft

Wenn Blut in eine Blutlache tropft, kann das schön aussehen. Gefilmt hat es die Rechtsmediziner Frank Ramstaler in Homburg/Saar, in Szene gesetzt hat die „Blutkunst“ Andreas Fritsch. Foto: Andreas Fritsch

Düsseldorf In der zehnten Forensischen Nacht ging es um Verbrechen aus Liebe und die Spuren, die zum Täter führen. Ein gelungenes Jubiläum der Rechtsmedizin-Show.

Die Idee hatte Stefanie Ritz-Timme beim Joggen. Da hörte die Leiterin der Düsseldorfer Rechtsmedizin den Tote-Hosen-Song „Alles aus Liebe“, in dem es um ein Tötungsdelikt in der Partnerschaft geht. Das ist nicht selten, tatsächlich sind Lebensgemeinschaften statistisch gesehen ziemlich gefährlich, erläuterte die Wissenschaftlerin bei der Forensischen Nacht: 41 Prozent der bundesweit 699 Tötungsdelikte im Jahr 2018 geschahen in einer Partnerschaft. Am häufigsten geschieht das in der Trennungsphase, weshalb die Botschaft der Rechtsmedizin lautet: „Das letzte klärende Gespräch führt man am besten am Telefon.“