Besitzer setzt 1000 Euro Belohnung aus : Ford Mustang aus Tiefgarage in Oberkassel gestohlen

OBERKASSEL Mitten in der Nacht wurde der wertvolle Oldtimer aus einer verschlossenen Tiefgarage an der Schanzenstraße entwendet. Die Diebe schlossen das Cabrio offenbar kurz und fuhren unerkannt davon.

Thomas Hartung hat seinen Ford Mustang aus dem Jahr 1967 vor Jahren selbst aus den USA nach Deutschland importiert. Mehr als fünf Jahre hat die Restaurierung in einer Münchener Fachwerkstatt gedauert, „der Wagen ist erst vor kurzem so richtig fertig geworden“, sagt der Inhaber einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli wurde das etwa 60.000 Euro schwarze Cabriolet aus einer Tiefgarage an der Schanzenstraße in Düsseldorf-Oberkassel gestohlen. Offenbar haben die Diebe das Fahrzeug kurzgeschlossen und sind eigenhändig aus der Garage herausgefahren. „Eine Nachbarin hat gegen 2.22 Uhr die Geräusche des Motors gehört und den Wagen davonfahren sehen“, berichtet Thomas Hartung. Bei der Polizei hat er bereits Anzeige erstattet. Nun setzt er eine Belohnung von 1000 Euro für jeden Hinweis aus, der zur Wiederbeschaffung des seltenen Mustangs führt.