Gesundheit in Düsseldorf : Diese Folgen hat Corona für Kinder

Das lange Homeschooling war für viele Kinder belastend. Foto: dpa/Ulrich Perrey

Düsseldorf Das Ausmaß psychischer Erkrankungen hat laut Gesundheitsamt zugenommen.

Von Marc Ingel

Es steht außer Frage, dass Corona gerade für Kinder in den zurückliegenden Monaten eine hohe Belastung darstellte: Homeschooling, das Fehlen sozialer Kontakte, bei Großfamilien kam womöglich noch das ständige Aufeinanderhocken in der Wohnung ohne Ruhezonen hinzu – und ständig spielt auch die Angst ein Rolle, ob all das noch Auswirkungen auf die schulische Laufbahn und das Danach haben könnte.

Vor diesem Hintergrund stellte der Linke Peter Klein in der Bezirksvertretung 1 die Anfrage, welche Folgen die Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben könnte. Vermehrt würden sich Kinderärzte und Psychologen zu Wort melden, die auf die problematischen Folgen für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen. „Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin warnt vor coronabedingten psychologischen Belastungen und damit vor einer Zunahme von psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien im Land sind mittlerweile überfüllt und neue Patienten können nur bei sehr schwerer Erkrankung oder nach langer Wartezeit aufgenommen werden“, erklärt Klein.

In seiner Stellungnahme ging Gesundheitsdezernent Christian Zaum dezidiert auf die schwierige Fragestellung ein. Konkrete Zahlen würden dem Gesundheitsamt zwar nicht vorlegen. „Insgesamt deckt sich der Eindruck der Fachstelle zur Stärkung der psychischen Gesundheit mit dem der Kolleginnen aus der Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit des Gesundheitsamtes: Das Ausmaß psychischer Belastung bei Kindern und Jugendlichen hat sowohl in den Familien als auch in der Schule deutlich zugenommen.“