Sport in Düsseldorf So funktioniert das Fördertennis für junge Talente beim Post SV

Kein Geld bekommt Oliver Gaudlitz für seinen Einsatz, der Jugendwart des Vereins leitet und koordiniert das Angebot. „Wir sind sicher kein sonderlich reicher Verein, daher sind wir der Bürgerinitiave sehr dankbar für die Finanzspritze. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Kinder sich durch das zusätzliche Training an den Samstagen stark verbessert haben“, erklärt er. Bis zu 25 Nachwuchscracks wollen sich diese konzentrierten Förderstunden nicht entgehen lassen. „Mein Sohn ist hier schon lange Mitglied und Trainer, auch die beiden Enkel spielen beim Post SV, so sind wir auf das Projekt aufmerksam geworden“, erzählt Luise Hoffmann von der Bürgerinitiative Flingern. Im Vorjahr flossen so 1200 Euro an den Verein an der Dreherstraße, 2024 sind es sogar 1400 Euro.