Verdi-Ausstand in Düsseldorf Flughafen kommt bei Lufthansa-Streik wohl glimpflich davon

Die Gewerkschaft kündigte am Montag an, das Lufthansa-Bodenpersonal zu Arbeitsniederlegungen von Mittwochmorgen bis Donnerstagmorgen aufzurufen. Während die Einschränkungen in Frankfurt spürbar sein dürften, dürfte Düsseldorf vergleichsweise glimpflich davonkommen. Denn die Lufthansa hat in besagtem Zeitraum von dort planmäßig nur zwölf Abflüge nach München und fünf nach Frankfurt. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die stärker auf Düsseldorf setzt, ist nach eigenem Bekunden nicht betroffen.